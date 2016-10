Fußball TSG Balingen erneut im Tore-Rausch

Die TSG Balingen ist richtig im Tore-Rausch. Auch die Reserve von Astoria Walldorf hatte in der Bizerba-Arena beim 5:0 der Eyachstädter nicht den Hauch einer Chance. Alleine in den letzten drei Begegnungen schossen die Balinger sage und schreibe 18 Tore und kassierten kein Gegentor. Die TSG klettert damit weiter in der Tabelle und steht nun auf dem 5. Platz.