Fußball TSG Balingen duselt sich zum Derby-Sieg

Glück hatten die Eyachstädter in der Nachspielzeit, als sich Niang auf dem rechten Flügel durchgesetzt und vor das Tor gepasst hatte, wo Tom Patrick Schiffel aus guter Position über das Balinger Gehäuse schoss. So ging es torlos in die Pause. In der Halbzeit musste der SSV seinen Torhüter wechseln: Milan Jurkovic hatte sich nach einem Zusammenprall mit Akkaya am Kopf verletzt (16.) und konnte nicht mehr weitermachen. Für ihn stellte sich der junge Dominik Traub zwischen die Pfosten, der sein Oberliga-Debüt gab.

Im zweiten Durchgang setzte sich das Fehlpass-Festival auf beiden Seiten fort. Balingen fand überhaupt nicht ins Spiel, doch auch von den Gastgebern ging nicht viel Gefahr. So blieben hochkarätige Chancen Mangelware.

Glück hatte die TSG, dass ein Schuss von Kuengienda noch zur Ecke abgefälscht wurde und bei dieser Niang den Ball aus guter Position übers Tor köpfte (67.).

So fiel denn das 1:0 für die TSG wie aus dem Nichts: Eine Ecke von Schuon klärt der SSV zu kurz, der Ball landete bei Lukas Foelsch, der aus 16 Metern zum 1:0 (84.) für Balingen in die lange Ecke einschoss.

Der SSV warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Dies gab Balingen Raum zu Kontern: Nach einer abgewehrten Ecke spielte Foelsch in den Lauf von Lauble, der alleine Richtung Tor marschierte und mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte. SSV Reutlingen: Jurkovic (46. Traub); Eiberger, Niang, Kuengienda, Di Biccari, Schiffel (72. Lübke), Avdic, Schramm, Vogler, Milisic, Rohr. TSG Balingen: Hauser; Müller, Pflumm, Schmitz, Kurth, Schuon, Foelsch, Akkaya (58. Eisele), Guarino (75. Schreyeck), Seemann (89. Fecker), Scherer (67. Lauble). Tore 0:1 Foelsch (84.), 0:2 Laauble (89.). Schiedsrichter: Michael Kimmeyer (Gießen). Zuschauer: 1233.