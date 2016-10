Fußball SV Zimmern gelingt der erste Sieg

Nach neun vergeblichen Anläufen und zuletzt fünf Spielen ohne eigenen Treffer hat der SV Zimmern endlich dreifach punkten können. Dabei kam dieser Erfolg für SVZ-Trainer Patrick Fossé nicht unbedingt überraschend: "Schon unter der Woche haben meine Jungs bei den Trainingseinheiten Vollgas gegeben, so hatte ich vor dem Spiel ein gutes Gefühl."

Die Partie begann für den SVZ nach Maß, denn bereits nach fünf Minuten gelang Alexander Langhirt der Führungstreffer. Dabei stimmte bei den Gästen nach einem Freistoß von Vilart Hasani die Zuordnung nicht und der Zimmerner Abwehrchef traf unbehelligt per Kopf.

In der Folgezeit entwickelte sich eine Partie auf überschaubarem Niveau, in der bei den Gastgebern die Aggressivität und das Zweikampfverhalten stimmten, wodurch die Gäste in diesem Abschnitt zu keiner nennenswerten Torchance kamen. Auch nachdem VfL-Torhüter Markus Hirrlinger nach einer Viertelstunde sein Team aufforderte "da muss mehr Leben rein", änderte dies bei den Gästen wenig.