Fußball SV Felldorf holt 4:1 im Spitzenspiel

SV Eutingen – TSG Wittershausen 0:2 (0:1). Nicht zur Ruhe kommt der SV Eutingen, auch am gestrigen Sonntag setzte es eine überraschende Niederlage entführte den Sieg und auch die Punkte. Der Gästeerfolg war nicht unverdient, die Hausherren zeigten zu wenig Engagement, hatten weder Tempo noch Willen zu bieten und da brauchte sich niemand zu wundern als Achim Dieterich (11.) nach einem Konter für die Gästeführung sorgte. Ein wirkliches Aufbäumen war nach dem Rückstand nicht zu sehen, auch wenn die Elf vom Ümit Dagistan rund 75 Prozent Ballbesitz hatte. In der wichtigen Schlussphase kassierte Nika Ziebart (80.) auch noch die Ampelkarte, eine Minute später schloss Robin Digeser (81.) den nächsten Konter erfolgreich ab und damit war das Spiel gelaufen. Der Sieg für die Mühlbachtäler war auf jeden Fall verdient, allerdings ging die TSG etwas zu hart zur Sache.

SG Talheim – SV Baisingen 6:0 (1:0). Große Unterschiede gab es vor der Halbzeit nicht, das Spiel war ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Die Hausherren gingen durch den ersten von drei Treffern von Michael Müller (28.) in Führung.

Nach rund einer Stunde legten die Talheimer so richtig los, Michael Müller (60. und 84.), Raphael Hopf (78.), Daniel Fuhrmann (80.) und in der Schlussminute Moritz Merkel (90.) machten das halbe Dutzend voll und den verdienten Sieg perfekt.

TSV Weitingen – SG Altheim-Grünmettstetten 1:3 (0:0). Es gab kaum Unterschiede beim Spiel in Weitingen zu sehen, die Gastgeber waren auf Augenhöhe mit dem Favoriten und hatten sogar die besseren Möglichkeiten. Auch nach der Pause war das torlose Remis gerecht, als bei den Hausherren für wenige Minuten die Konzentration fehlte. Da war die Gästeelf zur Stelle, Wolfgang Kneissler (74.); Kevin Dettling (77.) und Leo Klein (79.) machte innerhalb von fünf Minuten alles klar. Die Weitinger waren frustriert, auch wenn Aktürk Köksal (90.) noch den Ehrentreffer erzielte.

SG Bergfelden/Mühlheim-Renfrizhausen – SG Rexingen/Dettingen 0:2 (0:0). Das Feuer das bei den Hausherren beim Remis gegen den SV Felldorf brannte war am gestrigen Sonntag nicht zu erkennen, der Gegner wurde einmal meghr nicht ernst genommen und prompt gab es die Quittung, am Ende gab es eine Heimniederlage und die Elf rutschte ab in den Keller. Bei den Gästen ließ sich Spielertrainer Jozef Krasniqi (61. und 83.) feiern, beide Treffer gingen auf dessen Konto. Nach dem Rückstand waren die Mühlbachtäler nicht mehr in der Lage dem Spiel eine Wende zu geben.

TuS Ergenzingen II – ASV Nordstetten 3:6 (1:4). Am meisten Tore gab es am gestrigen Spieltag auf der Breitwiese, die Hausherren hielten überraschend gut mit dem Spitzenteam mit und waren nach der Halbzeit durch die Tore von Frank Schäfer (46.) und Marcel Raible (55.) wirklich dran. In der ersten Halbzeit stand Sonay Erdem (30.; 35. und 40.) mit seinem lupenreinen Hatrick im Mittelpunkt, davor hatte Nicolaj Weimer (18.) im Gegenzug den Vorsprung durch Tim Junge (16.) ausgeglichen. Als die Hausherren sich wehrten musste Nordstetten einen Zahn zulegen, erst mit dem Doppelschlag von Chris Hellstern (77. und 78.) war das Spiel gelaufen.

SG Rohrdorf-Eckenweiler – SV Wachendorf II 7:1 (2:0). Ohnehin als Außenseiter in das Spiel gegangen, hatte die Wachendorfer "Zweite" personelle Problerme und konnte eigentlich nie mit dem gastgebenden Spitzenteam mithalten. Die Hausherren machten nach der 2:0 Pausenführung weiter Druck und bauten den Vorsprung in gleichmäßigen Abständen aus. Wachendorf gelang der Anschluss zum 4:1 Zwischenstand. Für die Hausherren waren Andre Maier (2); Marcel Springer (2), Fatih Altindag, Kenan Bonura und Benny Schweizer erfolgreich.