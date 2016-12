Fußball Nullachter verabschieden sich mit torlosem Remis

Da der bisher punktgleiche Freiburger FC das Stadt-Derby bei Solvay Freiburg erwartungsgemäß mit 3:0 für sich entschied, haben die Nullachter jetzt zwei Zähler Rückstand auf die Breisgauer, welche die Tabellenführung übernahmen.

Bei der Partie in Mörsch ersetzte Tobias Weißhaar den urlaubsbedingt abwesenden 08-Kapitän Benedikt Haibt. Zwischen Pfosten stand dieses Mal wieder Christian Mendes. Sonst schenkte Coach Jago Maric der Formation vom 3:0-Sieg gegen Rielasingen das Vertrauen.

Schnell wurde in der Mörscher "Sandgrube" deutlich, dass der teilweise gefrorene Platz an die Akteure beider Teams hohe Ansprüche stellte. Gelungene Spielzüge blieben – ebenso wie echte Torchancen – vor allem im ersten Durchgang Mangelware. Die klar optisch überlegenen Villinger hatten gegen die vor allem in der Defensive sehr gut organisierten Gastgeber Probleme, gefährlich in Tornähe zu kommen. In der 27. Minute zögerte Stjepan Geng nach einem Weißhaar-Rückpass in aussichtsreicher Position einen Tick zu lange und wurde abgeblockt. Neun Minuten später ging ein Ceylan-Schuss über die Latte. Zwischendurch mussten die Nullachter immer wieder aufpassen, nicht von den auf Konter lauernden Mörschern überrascht zu werden. Fünf Minuten vor der Pause gab es erstmals Aufregung, als SVM-Akteur Fabio Celentano den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand blockierte, ohne dass Schiri Nico Gallus einen Elfmeter pfiff.