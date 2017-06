Fußball Jürgen Klopp feiert runden Geburtstag

Bald darauf lag ihm Dortmund zu Füßen, weil er den BVB aus dem Mittelmaß der Bundesliga 2011 zur Meisterschaft, 2012 zum Double und 2013 ins Finale der Champions League führte. Dortmunder Spiele mussten laut Klopp immer eine "Vollgasveranstaltung" sein, der Gegner sollte vom radikalen Gegenpressing schlichtweg überfahren werden.

Neben seinen sportlichen Erfolgen sorgten auch Klopps lockere Sprüche dafür, dass es an dem ewigen Zehntagebartträger mit dem schallenden Lachen in Werbespots und an Litfaßsäulen zwischenzeitlich kein Vorbeikommen gab. Seit Oktober 2015 setzt Klopp seine Philosophie beim FC Liverpool um. "The Normal One" ist an der Merseyside genauso populär als in Mainz und Dortmund.

Dabei ist der Teammanager Jürgen Klopp durchaus ambivalent zu betrachten. Seine Energie kann ein ganzes Stadion mitnehmen, beim Torjubel sind ihm schon mehrere Brillen zu Bruch gegangen. Doch oft genug zog Klopp auch furchterregende Fratzen, legte er sich mit Schiedsrichterassistenten an oder brachte die gegnerische Bank gegen sich auf. Am Ende solcher Eruptionen blieb meist ein kleinlauter Klopp zurück. "Manchmal erschrecke ich mich selbst, wenn ich die Bilder im TV sehe", sagte er.

Dass seine Karriere erst an Fahrt aufnahm, nachdem er die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, wurmt den langjährigen Zweitligaprofi nicht. Im Gegenteil. "Mit schlechtem Fußball habe ich mich lange genug rumgeschlagen - und zwar mit meinem eigenen", sagte er einmal und präzisierte: "Ich hatte das Talent für die Landesliga und den Kopf für die Bundesliga."

Auch als Trainer ist der gebürtige Schwabe ein echter Trainer-Arbeiter geblieben, der sich Fußballspiel nach Fußballspiel anschaut, um Ideen zu entwickeln oder die Gegner zu entschlüsseln. Auch wenn seine Spielidee gerade in den letzten Dortmunder Jahren zunehmend entschüsselt wurde, ist der Name Klopp ein Gütesiegel geblieben. Und: Klopp ist gewissermaßen der Pionier der neuen Trainergeneration. 33 Jahre jung und ohne Trainerschein war er, als die Mainzer Vereinsführung den Manndecker in höchster Abstiegsgefahr auf die Bank setzte. Das riskante Modell führte zum Erfolg.

Seither suchen immer mehr Klubs ihren Cheftrainer in den eigenen Reihen. Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann oder Alexander Nouri lassen grüßen.