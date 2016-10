Fußball SV Fischingen zieht FC Horb den Zahn

FC Holzhausen II – ASV Bildechingen 6:0 (5:0). In der vorherigen Saison feierten die Gäste noch ein zweistelliges Schützenfest, am gestrigen Sonntag waren die Rollen anders verteilt, nicht die Bildechinger bestimmten das Geschehen, von der ersten Minute an war der FC Holzhausen am Drücker und zeigte auch mit Toren wer Herr im Hause ist. Nach dem Führungstor von Clayton Zwetsch (11. und 40.) legte Marcel Teufel (17.) ein Eigentor nach, Alois Duttenhöfer (38.) und Viktor Schäfer (42.) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Die Hausherren waren danach offensichtlich satt, es gab noch genügend Chancen, aber nur noch ein Treffer, Viktor Schäfer (57.) machte das halbe Dutzend voll.

SV Fischingen – FC Horb 1:0 (1:0). In der Anfangsphase sah es gar nicht gut für die Hausherren aus, das Team von Jochen Becker musste froh sein dass die Gästestürmer nicht ins Netz trafen, Ibrahim Büyükköse traf beim mit dem Kopf nach dem schönsten Angriff nur den Querbalken. Dazu hätte es gleich zwei Strafstöße für Horb geben müssen, der Schiedsrichter war bei den entscheidenten Situationen nicht auf Ballhöhe. Bei den Gästen ließ der Anfangsschwung nach einer gewissen Zeit nach, Fischingen war körperlich präsenter und liess den Gästen immer weniger Entfaltungsmöglichkeit. Etwas kurios war das Tor des Tages, der Unparteiische hatte auf einen Freistoß entschieden, Bryan Wesse (32.) legte sich den Ball zurecht und prüfte den Gästekeeper mit einem halbhochen Schuss, der Horber Keeper riss die Arme in die Höhe und lenkte das Leder das eigentlich direkt auf den Mann kam selber ins Netz. Ab dieser Zeit hatte Fischingen das Geschehen im Griff, hatte klar die besseren Chancen während beim FC Horb die Kräfte nachließen.

VfB Sigmarswangen – Sportfreunde Bierlingen 1:0 (1:0). Am Ende wurde es noch einmal ganz eng auf dem Sportgelände in Sigmarswangen, die Gäste drückten mit aller Macht auf den Ausgleich und hatten den Vorteil dass die Mühlbachtäler nach einer Ampelkarte im Vorteil waren. Am Ende zitterten die Jungs von Michael Kappel die durch Özkan Serhan (28.) in Führung gegangen waren den Vorsprung über die Zeitz. Insgesamt durchaus verdient, so aus Sigmarswangen die gesamte erste Halbzeit und Teile der zweiten Halbzeit zeigten die Hausherren das bessere Spiel und verdienten sich den ersten Sieg in diesem Spieljahr.