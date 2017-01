Fußball Gastgeber SG Empfingen nur einmal siegreich

SG Empfingen – VfB Sigmarswangen 0:0. Aller Anfang ist schwer. Es dauerte über die Hälfte der Spielzeit, da traf der Außenseiter aus Sigmarswangen wenigstens die Querlatte. In einer Partie mit übersichtlichem Niveau gelang es dem in der Bezirksliga beheimateten Gastgeber nicht das Spielgerät im Netz unterzubringen, so dass es beim 0:0 blieb. SV Vollmaringen – Türk SV Herrenberg II 1:0. Die kurzfristig für Frommern eingesprungenen Vollmaringer erzielten nach 15 Turnierminuten durch Marcel Schach den ersten Treffer des Abends. Dabei blieb es in den ersten beiden torarmen Spielen. VfL Mülheim – SG Empfingen I 4:2. Schon leicht unter Zugzwang waren die Gastgeber im Bezirksliga-Duell gegen Mühlheim. Aber schon in der zweiten Spielminute klingelte es im Empfinger Kasten: Sören Lutz traf für die Schwarzwälder. Marco Hellstern lies anschließend den Anhang der SG jubeln, und Patrick Dettling legte gleich nach zum 2:1. 60 Sekunden durfte man sich freuen, dann glich Mühlheims Maximilian Bell aus und erzielte im Anschluss auch noch die Führung. Mit der Schlusssirene schluckte man gar noch den vierten Treffer. VfB Sigmarswangen – SV Vollmaringen 2:3. Nachdem Benedikt Mayer für Sigmarswangen, und der Vollmaringer Lars Widmann getroffen hatten, stand es nach 150 Sekunden schon 1:1. Dennis Sanli sorgte wieder für einen Vorsprung für die Bradtke-Mannen, den der VfB wieder ausglich. Noch in der selben Minute stellte Dennis Sanli den alten Abstand und damit den Endstand wieder her. Türk SV Herrenberg II – VfL Mülheim 4:3. Nach zwei Spielminuten gelang der Herrenberger Reserve die Führung. Maximilian Bell drehte für die Schwarzwälder mit seinem Doppelschlag das Resultat zum 1:2 um. Niklas Örtel traf sogar zum 1:3, ehe Fatih Colak der Anschlusstreffer gelang. Kurz danach glichen die Herrenberger Türken aus, und Furkan Sahinoglu traf zum ersten Sieg. SV Vollmaringen – SG Empfingen 1:3. Im zehnten Match des Abends gab es ein Bezirksligaduell des Nördlichen Schwarzwalds. Dabei konnten die Vollmaringer mit zwei Siegen im Rücken etwas befreiter aufspielen. So war es auch Nico Nesch, der die Führung erzielte, im Anschluss aber eine Zwei-Minuten-Strafe absitzen musste. In Überzahl gelang Tobias Schneider mit drei Treffern zunächst der Ausgleich und dann auch die Tore zum Sieg, der erst einmal für großes Aufatmen sorgte. Türk SV Herrenberg II – VfB Sigmarswangen 4:1. Der Türk SV, mit einigen Routiniers bestückt, ging in der zweiten Minute in Führung, doch Rafael Adrion konnte ausgleichen. Cihat Aydin und Fatih Colak erhöhten auf 3:1 für den B-Ligist aus dem Nachbarbezirk. Noch einmal Cihat Aydin zeichnete sich für das 4:1 verantwortlich und die Reserve des mehrfachen Pokalsiegeers in Empfingen war wieder im Rennen.. VfL Mühlheim – SV Vollmaringen 3:2. Mit einer vergebenen Riesenchance eröffneten die Mühlheimer die Begegnung, um in der Folgeaktion durch Maximilian Bell doch in Führung zu gehen. Der Mühlheimer Goalgetter erzielte auch das 2.0, ehe Nico Nesch zuerst der Anschluss gelang und ein Eigentor den Ausgleich brachte. Kurz vor Ende der Partie entschied Florian Becker die Begegnung zugunsten von Mühlheim. SG Empfingen I – Türk SV Herrenberg II 0:2. Ums Weiterkommen ging es gegen die schon zweimal siegreichen Herrenberger für das gastgebende Team. 180 Sekunden waren gespielt, da traf Murat Kayalp aber zur Gästeführung. Ein feiner Lupfer von Cihat Aydin brachte das Reich- Team mit 0:2 in Rückstand. Danach spielten die routinierten Türken die Zeit technisch sauber runter. VfB Sigmarswangen – VfL Mühlheim 0:10. Dauertorschütze Maximilian Bell brachte seine Mühlheimer Mannen in Führung. Der VfL erhöhte in regelmäßigen Abständen durch Sören Lutz auf 3:0. Der Bezirksligist aus der Nachbarschaft traf nun wie er wollte, und am Ende stand mit 0:10 der höchste Turniererfolg fest.

Die Spiele der Gruppe 4

FC Holzhausen II – SG Deißlingen 2:1. Die gut besetzte Holzhauer Zweite ging recht früh durch Roman Rieger in Führung, die Deißlingen durch Jonas Schmidt aber egalisieren konnte. Maik Plocher brachte den B-Ligist wieder in Front. Schön herausgespielt dann das Holzhauser 3:1 durch den Neuzugang Marc Hohnwald. FC Unterjettingen – SG Vöhringen 7:0. Turnierneuling Unterjettingen ging durch Tim Eisenhardt mit 1:0 in Front. Die Nummer 6 aus dem Nachbarbezirk Chris Henger erhöhte auf 2:0. Mit einem Doppelpack durch Hasan Beiman und Andreas Baumgartner sorgten die Jettinger für eine frühe Vorentscheidung. Nochmals Tim Eisenhardt, Chris Hengert und Thomas Schmidt machten das Ganze mehr als deutlich. VfL Nagold – FC Holzhausen II 1:2. Marc Hohnwald per schönem Absatztrick brachte die starken Holzhausener in Führung. Nagolds Kevin Bachmann traf für den Landesligisten zum Ausgleich. In einer hochklassigen Begegnung ging es hin und her, bis Holzhausens spielender Manager Roman Rieger erneut einnetzte und den zweiten Erfolg sicher stellte. SG Deißlingen – FC Unterjettingen 6:1. Michael Titon war Jettingens Torschütze zum 1:0. Deißlingens Robin Schumpp glich aus. Mike Rumpel stellte den alten Abstand wieder her. Dreimal Jonas Schmitt und Daniel Matt sorgten in der Folge für einen klaren Endstand mit einem halben Dutzend Treffern. SG Vöhringen – VfL Nagold 1:3. Nagold Nummer 10, Burak Tastan, sorgte für die Führung des Landesligisten, welche Daniel Atis ausbaute. Tor Nummer drei erzielte wieder Daniel Atis für den Vorjahressieger, das den hiesigen Bezirksligisten ganz gut im Griff hatte. Ein Neunmeter, verwandelt von Jan Meyer, brachte 40 Sekunden vor dem Spielende keine Wendung mehr. Die SG Vöhringen hatte damit bis dato drei Niederlagen kassiert. FC Unterjettingen – FC Holzhausen II 2:2. Der wuselige Ex-Zimmerer Marc Hohnwald nagelte nach gut einer Minute das Spielgerät humorlos in den Winkel. Alois Duttenhöfer legte zum 2:0 für Holzhausen nach, - die Partie schien entschieden. Durch den Jettinger Anschlusstreffer wurde es wieder spannend. Chris Hengert konnte tatsächlich sogar ausgleichen und sorgte damit für den ersten Punktverlust der Landesligareserve. SG Vöhringen – SG Deißlingen 2:8. Ein Doppelschlag von Deisslingens Jonas Schmidt brachte seine Truppe gegen unter Druck stehende Vöhringer in Führung. Die Fischer- Mannen schafften durch Elvin Aljdinovic den Anschluss, Robin Schumpp stellte jedoch den alten Abstand wieder her. Es kam aber noch bitterer für Vöhringen: zuerst erzielte Daniel Matt das 1:4, und in Unterzahl musste man durch erneut durch Daniel Matt den fünften Treffer kassieren. Der gleiche Akteur machte das halbe Dutzend voll. Damit war aber noch nicht Schluss, denn Mike Rumpel erhöhte auf 1:7. Das 2:7 von Marc Geiser war dann nur noch etwas Ergebniskosmetik, zumal man mit der Schlusssirene noch den achten Gegentreffer in diesem Match kassierte VfL Nagold – FC Unterjettingen 2:0. Im Nachbarschaftsduell ging es forsch zur Sache. Der Favorit tat sich lange Zeit schwer, ehe nach 8 Minuten Daniel Atis für den VfL Nagold traf. Nun war der Bann gebrochen. Burak Tastan erzielte das 2:0 und sicherte seiner Mannschaft den wichtigen Erfolg. FC Holzhausen II – SG Vöhringen 3:2. Im Nachsetzen gingen die bis dahin sieglosen Vöhringer gegen etwas sorglose Nachbarn durch Elvin Aljdinovic überraschend in Führung. Alois Duttenhöfer war nach einem Bandenabpraller zur Stelle und markierte den Ausgleich. Doch die SG ließ nicht locker und Marc Gaiser bezwang Landesligakeeper Kevin Fritz zum 2:1. Viktor Schäfer traf aber schon 20 Sekunden später zum 2:2. Der gute Marc Hohnwald brachte den FC erstmals in Führung. Dies war gleichzeitig die vierte Niederlage im vierten Spiel für die Vöhringer. SG Deißlingen – VfL Nagold 2:6. Auch der Vorjahressieger aus Nagold brauchte noch Zähler und legte folglich durch Marco Quiskamp vor. Schön herausgespielt war das 2:0 durch Kevin Bachmann. Als Marc Bühler das 3:0 erzielte war der 200. Turniertreffer mehr als eine Vorentscheidung, zumal Marcel Cisan auf 4:0 und Bubarcarr Sanyong auf 5:0 erhöhten. Nun wurden die Nagolder etwas fahrig, so dass den Deißlingern noch zwei Treffer gelangen. Das halbe Dutzend machte mit dem letzten Treffer des Abends Daniel Atis perfekt.

Schiedsrichter: Michael Haas, Fotis Josifidis, Joachim Ernst (SRG Balingen). Turnieraufsicht: Willi Graf. Turnierleitung: Adrian Widmann, Marko Eichholz. Hallensprecher Helmut Kämpf. Für die Musik waren Felix Szomolay und Nico Rebmann verantwortlich.