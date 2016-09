Fußball Für Vanessa Ziegler geht es zur WM

U17-Bundestrainerin Anouschka Bernhard hat die 17-Jährige aus Schlatt für die Juniorinnen-Weltmeisterschaft, die vom 30. September bis zum 21. Oktober in Jordanien stattfindet, nominiert. Am Sonntag, 25. September, geht es los. Damit geht für Vanessa Ziegler ein Traum in Erfüllung. "Ich bin überglücklich, dass ich es in die Mannschaft geschafft habe", freut sich die Stürmerin. Im Juni hat sie bei der U17-Europameisterschaft der Juniorinnen mit dem deutschen Team den Titel geholt. Vier Tore hat sie beim Turnier in Weißrussland erzielt und hatte damit einen großen Anteil am Titelgewinn. In Jordanien bekommt es das deutsche Team in der Gruppe B mit Venezuela, Kamerun und Kanada zu tun. Seit 2014 spielt die Stürmerin für den SC Freiburg. Im Fußball-Internat hat sie in diesem Jahr ihr Abitur abgeschlossen.