Fußball FC Schonach zieht ins Viertelfinale ein

Bühlertal nutzte die Gunst der Stunde und verkürzte in der 55. Minute durch Fabian Gansler zum 2:4. Vier Minuten später war der eingewechselte Onye mit dem 3:4 zur Stelle. In der 65. Minuten schaffte Bühlertal per verwandelten Foulelfmeter durch Schmidt auch das 4:4.

Die Gastgeber konnten sich zum Ende hin der regulären Spielzeit wieder steigern und schafften es in die Verlängerung. Hier ließen die Schonacher nichts mehr anbrennen und können sich nun über einen historischen Tag ihrer Vereinsgeschichte freuen. Die Mannschaft von Trainer Enrique Blanco steht erstmals im südbadischen Viertelfinale.