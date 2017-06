Fußball FC Red Bull Salzburg gewinnt Pfingstturnier in Ergenzingen

FC Basel – SC Freiburg 6:4 (2:2) n.E. Schon in der 3. Minute erzielte Basels Korab Bislimi die 1:0-Führung. Der SC glich nach einer halben Stunde durch Enzo Leopold aus. Praktisch nach Wiederanspiel war es erneut Korab Bislimi, der den FC Basel in Führung brachte, doch abermals konnten die Breisgauer durch Sascha Risch ausgleichen. Im darauf folgenden notwendigen Elfmeterschießen konnte sich der FC Basel letztendlich durchsetzen.

Halbfinals

Espanyol Barcelona – SC Freiburg 1:0. Bei ständigem Nieselregen entwickelte sich eine Partie auf durchschnittlichem Niveau, mit relativ wenig Torszenen auf beiden Seiten. Als in der 40. Minute ein Ball halbrechts in den Freiburger Strafraum durchgesteckt wurde, erzielte Barcelonas Oscar Col Soles den Siegtreffer. FC Basel – Red Bull Salzburg 1:2. Die zweite Halbfinalbegegnung war von Beginn an taktisch geprägt. Während die Salzburger gefühlte 75 Prozent Ballbesitz hatten, stand Basel ziemlich tief und lauerte auf Konter.

In der 13. Minute konnte einer dieser seltenen Schweizer Angriffe nur per Foul gestoppt werden und Yves Jankowski verwandelte den Strafstoß sicher. 10 Minuten später gelang Vesel Demaku der verdiente Ausgleich, ehe kurz vor Ende der Partie Nikola Slosic nach einer schönen Kombination den Salzburger Siegtreffer erzielte.