Fußball FC 08 Villingen: Schützenfest im Friedengrund

Coach Jago Maric hatte es erneut rotieren lassen. Im Vergleich mit dem 4:0-Sieg in Pfullendorf stand wieder Daniel Miletic für Christian Mendes zwischen den Pfosten. Daneben blieben auch noch Gian-Luca Reho, Mario Ketterer, Turan Sahin und Frederick Bruno, die am vergangenen Samstag begonnen hatten, zunächst auf der Bank. Dafür spielten der wieder fitte Damian Kaminski, Daniel Wehrle, Gianluca Serpa und Daniel Niedermann von Beginn an. Ehe das Spiel begann, wurde noch 08-Kapitän Benedikt Haibt für 150 Spiele im schwarz-weißen Trikot geehrt.

Gegen die mit zwei Viererketten agierenden Bötzinger eröffnete Stjepan Geng in der 17. Minute mit einem Schuss aus 25 Metern mit dem 1:0 den Torrreigen. Zwei Minuten danach fälschte Max Schneckenburger den Ball unglücklich zum 2:0 ins eigene Tor ab. Mit einem über die Mauer gezirkelten Freistoß besorgte Nedzad Plavci (26.) das 3:0. Kaum hatten sich die Gäste von diesem Treffer erholt, klingelte es wieder in ihrem Kasten. Von der Strafraumgrenze hatte Damian Kaminski zum 4:0 (27.) getroffen. Der Torschütze bediente drei Minuten später erneut Plavci. Dieser markierte ohne Mühe das 5:0. Dann sorgten die Bötzinger in der Schlussphase der ersten Halbzeit mit zwei Freistößen für etwas Gefahr in Richtung 08-Tor. Erst hatte Mohamed-Amine Rennane den Ball ans Außennetz (40.) gesetzt. Zwei Minuten später jagte FCB-Spielertrainer Gilles Ekoto-Ekoto das Spielgerät über die Latte. Den Schlusspunkt unter den ersten Durchgang setzten aber die Platzherren: Haibt erzielte nach Plavci-Pass das 6:0.

Mit Mario Ketterer und Turan Sahin schickte Maric bereits nach der Pause zwei neue Akteure aufs Feld. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff schlug erneut Plavci – mit Unterstützung der Gäste – zu, was den Nullachtern das 7:0 bescherte. Eine Zeigerumdrehung danach schraubte Haibt mit seinem zweiten Treffer den Spielstand gegen die überforderten Gäste sogar auf 8:0 hoch. Aus abseitsverdächtiger Position schlug erneut Plavci in der 60. Minute mit dem 9:0 zu. Fünf Minuten später war nach einem Ketterer-Freistoß der von den Fans geforderte zehnte 08-Treffer perfekt. Mit seinem insgesamt fünften Tor vollendete in der 85. Minute Plavci via Innenpfosten zum 11:0-Endstand. Kurz vor dem Ende verhinderte Gästekeeper Benjamin Torn gegen Kaminski per Glanzparade eine noch höhere Niederlage für sein überfordertes, aber faires Team, das bis zum Schluss versuchte, einen Ehrentreffer zu erzielen.

Der Nullachter Stjepan Geng (links auf unserem Bild) lacht, der Bötzinger Spielertrainer Gilles Ekoto-Ekoto kann es nicht fassen. So sah es gestern Abend im Villinger Friedengrund aus.