Fußball FC 07 Albstadt kann befreit aufspielen

Es ist geschafft! FC-Trainer Alexander Eberhart und seine Jungs haben durch einen 4:1-Auswärtssieg gegen Pfullingen den Ligaverbleib vorzeitig in trockene Tücher gebracht.

Was letzten Endes der Schlüssel zum Erfolg in Bezug auf den Klassenerhalt gewesen sei, ist laut Eberhart gar nicht so einfach auf den Punkt zu bringen. "Ich glaube, dass wir nach der zwischenzeitlichen Phase, in der wir nur zwei Punkte aus sechs Spielen geholt haben, erst recht verstärkt als Mannschaft zusammengerückt sind. Jeder Einzelne hat alles aus sich herausgeholt. Durch unsere vier Siege in Folge haben wir das Ruder dann vollends herum gerissen und den Klassenerhalt gepackt. Und das war letzten Endes hochverdient. Denn wir waren nicht ein einziges Mal auf dem Relegations- oder auf einem Abstiegsplatz, sondern immer über dem Knick."

Durch den Dreier in Pfullingen haben sich die Nullsiebener auf Platz acht vorgekämpft und bringen es auf 39 Punkte. Eigentlich geht es für den FCA um nichts mehr. Sollte Normannia Gmünd gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen verlieren, würde die Eberhart-Truppe im Falle eines Sieges noch auf Rang sieben in der Tabelle klettern. Seit der Verbandsliga-Zugehörigkeit des FC 07 wäre dies der bisher erfolgreichste Abschluss. Bleibt der Erfolg morgen aus, könnten die Nullsiebener allerdings auf den zehnten Platz zurückfallen. Allein schon aufgrund dieser Tatsachen ist nochmals mit einer hoch motivierten Albstäder Elf zu rechnen. Besonders heiß ist sicherlich FC-Top-Stürmer Pietro Fiorenza. Der Goalgetter hat 18 Treffer auf seinem Konto, reiht sich damit als Vierter in die Torjägerliste ein und ist gewillt, seine Ausbeute noch in die Höhe zu schrauben.