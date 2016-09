Fußball Einwechslung des Edel-Jokers hat Folgen

Auch wenn es der – man muss es so sagen – Edel-Joker der SG Ahldorf-Mühlen es lieber sähe, wenn die Jugendlichen in dem Team mehr zum Zug kämen. Allein, vor Verletzungen ist keine Mannschaft gefeit, und so rückte Kaptan, der beruflich mittlerweile in der Wiesbadender Umgebung tätig ist, am Sonntagmittag beim Aufsteiger an, um unterstützend einzuwirken. "Das habe ich mit Trainer Andy Hug vorab so ausgemacht. Wenn Not am Mann ist, soll er sich melden. Dass der Anruf bereits so früh kommen würde, ahnte ich hingegen nicht", sagt Kaptan.

Und doch wohnen zwei Seelen in seiner Brust. Einerseits, sagt er, wisse er genau, dass er mit seinen 34 Jahren dem Ende der aktiven Fußballkarriere entgegenstrebt, und das sei auch gut so, gerade im Hinblick auf die Jugend. Andererseits aber "bin ich total heiß drauf gewesen, endlich wieder auf dem Feld stehen zu können".

Selbstverständlich ist all dies nicht, denn man muss wissen, dass Kaptan gar nicht mehr mit seiner Mannschaft trainiert, aus Zeitgründen. Selbst in seiner neuen Umgebung schaffe er es nicht, bei irgendeinem Klub mitzuspielen. Bleibt ihm also nur ein privat sich selbst auferlegtes, ambitioniertes Fitnessprogramm – und seine fußballerische Erfahrung.