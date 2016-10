Fußball BSV Schwenningen erwartet echte Hausnummer

Veränderungen wird es auch schon deshalb geben, weil Eugen Krylov aufgrund seiner Ampelkarte fehlt und der Einsatz von Arthur Merk fraglich ist. Auch steht Marko Boric nicht zur Verfügung. Dafür ist Raphael Merkt zurück und Thomas Merk zeigte, dass er eine echte Alternative ist. Djordje Vasic: "Ich erwarte einfach, dass die Spieler die Grundelemente wie Kampf, Einsatz und Laufbereitschaft an den Tag legen. Ich bin gespannt auf die Reaktion und ob die Spieler es sportlich nehmen. Die Antwort kann jeder nur über die Leistung auf dem Platz geben."

Der Sportkoordinator des BSV weiß aber auch, dass mit dem FC Gärtringen ein starker Widersacher erwartet. "Die schießen zwar nicht viele Tore, sind aber in der Abwehr sehr stark. Da werden wir nicht viele Chancen bekommen. Vielleicht zwei und die müssen wir nutzen", so Preiser in seiner Einschätzung. Für ihn aber ebenso unerlässlich, dass der BSV Schwenningen in der eigenen Defensive sehr sicher stehen und agieren müsse. "Man kann nicht erwarten, dass wir gegen Gärtringen gewinnen, aber die Leistung und Einstellung muss stimmen. Wenn wir in dieser Situation einen Punkt holen, wäre das schon sehr viel wert", fügt er an.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten befindet sich der von Hanjo Kemmler trainierte FC Gärtringen wieder im Aufwind. Bestätigung des Aufwärtstrends ist der jüngste 2:0-Sieg gegen die ambitionierte TSG Tübingen sowie zuvor ein 1:0 gegen die Young Boys Reutlingen. Auswärts ließ die FCG-Abwehr nur drei Gegentreffer zu, womit klar wird, was die BSV-Offensive erwartet.