Fußball Bezirkspokal: Zweite Runde startet

Mittwoch, 19 Uhr: SV Villingendorf – SV Gosheim. Die Topbegegnung der zweiten Runde, wenn diese beiden Bezirksligisten aufeinandertreffen. Villingendorf unterlag zuletzt in Seedorf klar mit 0:3, während Gosheim den SV Seitingen-Oberflacht mit 4:0 schlug. Die Gäste vom Heuberg kommen daher mit sehr viel Selbstvertrauen. Der SVV muss sich, gegenüber dem Auftritt in Seedorf, deutlich steigern, will die Mannschaft von Trainer Thiemo Martin in die dritte Runde einziehen. SGM Hochmössingen/Aistaig – SpVgg Trossingen II. Obwohl die Trossinger-Zweite als A-Kreisligist eine Klasse höher spielt darf sich die SGM Hochmössingen/Aistaig durchaus berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen. SpVgg Bochingen II – FC Hardt II. Während die Hardter-Zweite in die B1 aufstieg, ist die Bochinger-Zweite von dieser in die C1 abgestiegen. Eine offene Partie ist zu erwarten. FSV Zepfenhan – SV Bubsheim. Zepfenhan hat zuletzt mit einem 4:2-Sieg in der Liga gegen den SV Sulgen aufhorchen lassen. Bubsheim, als Aufsteiger in die Bezirksliga, musste sich zuletzt der SGM Beffendorf/Bösingen II deutlich mit 1:7 geschlagen geben. Sollte Zepfenhan an die Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen können, ist der FSV nicht chancenlos. Türk. SV Schramberg – SV Renquishausen. Als Außenseiter geht B1-Kreisligist Türk. SV Schramberg in die Partie gegen den A2-Kreisligisten aus dem Kreis Tuttlingen. Mittwoch, 19.30 Uhr: SV Waldmössingen II – TV Wehingen. Die Gäste vom Heuberg gehören zu den Spitzenmannschaften in der B2, und sind daher beim C-Kreisligisten SV Waldmössingen II klarer Favorit.

Donnerstag, 19 Uhr: SV Spaichingen – SV Winzeln. Vor Jahren wäre sicherlich der SV Spaichingen klarer Favorit in diesem Duell gewesen. Aber die Primstädter sind lediglich noch in der Kreisliga C aktiv, und so sollte der SV Winzeln keine großen Probleme haben, die nächste Pokalrunde zu erreichen. SGM Herrenzimmern/Villingendorf III – FC Suebia Rottweil. A-Kreisligist Suebia Rottweil ist zwar mit zwei Niederlagen gestartet, aber beim C-Kreisligisten dürfen sich die Sueben berechtigte Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis, verbunden mit dem Einzug in die dritte Runde, machen. Donnerstag, 19.30 Uhr: Fatih Spor Spaichingen II – SV Waldmössingen. Waldmössingen steht vor einer machbaren Aufgabe. Weiter spielen: SV Tuningen – SV Wurmlingen (Mittwoch, 18.15 Uhr), SGM Deißlingen/Lauffen II – SC 04 Tuttlingen II (Mittwoch, 18.15 Uhr), SV Schörzingen – VfL Mühlheim (Mittwoch, 19 Uhr), SGM Gosheim-Wehingen II – SGM Dürbheim/Mahlstetten (Mittwoch, 18.15 Uhr), Fatih Spor Spaichingen – SpVgg Trossingen (Mittwoch, 18.15 Uhr), SC 04 Tuttlingen III – SGM Beffendorf/Bösingen III (verlegt auf Donnerstag, 8. September, 19 Uhr).