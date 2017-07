Fußball Aus Neuseeland direkt zum VfL Nagold

Ein kurzer persönlicher Tiefpunkt in seiner Karriere waren fast sieben Monate zwischen seinem Abgang beim FSV Mainz und der Verpflichtung beim SSV Ulm. In diesem Zeitraum war Pascal Reinhardt vereinlos und musste sich wieder an das alte Niveau herankämpfen.

Dann wurde es richtig exotisch: Im vergangenen Januar versuchte es der kopfballstarke Stürmer dann in der 1. Liga in Neuseeland. Dort kam er auf insgesamt neun Einsätze und im Schnitt auf 61 Minuten Spielzeit. Er erzielte für Waitakere United, einen Treffer und bereitete drei weitere Tore für seine Mannschaft vor.

Seine wohl beste Saison hatte der Neu-Nagolder in der Spielrunde 2013/ 2014, als er in 28 Einsätzen für FC Homburg in der Regionalliga Südwest elf Tore erzielt e und elf erfolgreiche Torvorlagen produzierte.