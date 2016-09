Fußball Aufeinandertreffen der Unbesiegten

SpVgg Trossingen – SV Bubsheim.

In diesem Kellerduell geht es um entscheidende Punkte. Vor allem für die Gastgeber, denn die SpVgg konnte noch keinen Sieg verbuchen. Aufsteiger SV Bubsheim konnte zumindest einen Auswärtssieg erzielen, stellt aber ein kleines Phänomen dar. Während man zuhause den Gegnern Tür und Tor öffnet, ist die Torausbeute als Gast mit 5:2-Treffern positiv. Auch die SpVgg Trossingen "glänzt" mit Heimschwäche (zwei Niederlagen), so dass es auch gegen den SVB schwer werden dürfte.

SV Villingendorf – SV Gosheim.

Mit dem deutlichen Sieg in Bubsheim hat der SV Villingendorf das nötige Selbstvertrauen getankt, um nun die schwere Heimaufgabe gegen den SV Gosheim in Angriff zu nehmen. Da wartet die Mannschaft von Trainer Thiemo Martin noch immer auf den ersten Dreier.

Auch wenn der Tabelle noch etwas die Aussagekraft fehlt, derzeit ist der SV Gosheim die beste Auswärtsmannschaft. Mehr als die zwei Siege fällt dabei auf, dass die Truppe von Interimscoach Markus Federle insgesamt erst einen Gegentreffer hinnehmen musste. Da muss ich die Offensive des SVV etwas einfallen lassen, um zumindest einen Zähler zu behalten.

SV Wurmlingen – SG Aichhalden/Rötenberg.

Der SV Wurmlingen kommt einfach nicht auf Touren, wartet noch immer auf den ersten Sieg. Nur drei Tore in vier Spielen, da wird offensichtlich, wo es derzeit noch hakt. Um nicht vorzeitig den Anschluss zu verlieren, sollten Taten folgen. Mit sechs Punkten steht die SG Aichhalden/Rötenberg deutlich besser da, sieht die Chance, mit einem Sieg schon mal ein kleines Polster zum Tabellenende anzulegen. Gelingt es, an den starken Auftritt von der Heimpartie gegen den FV Rottweil anzuknüpfen, sollte dies möglich sein.

SG Böhringen/Dietingen – SV Seitingen-Oberflacht (18 Uhr).

Die Spielgemeinschaft will den Heimauftritt unbedingt nutzen, um die deutliche 0:3-Niederlage in Gosheim wettzumachen. Die war vor allem auf die mangelnde Chancenverwertung zurückzuführen, lag für die SG durchaus etwas drin. Mit der erforderlichen Konsequenz sollte gegen den SV Seitingen-Oberflacht mehr als ein Zähler drin sein. Allerdings darf man nicht den Fehler machen, das Schlusslicht zu unterschätzen. Denn nach vier Pleiten wird es für den SVSO höchste Zeit, etwas aufs Punktekonto zu bringen.

FV 08 Rottweil – SpVgg Bochingen (18.30 Uhr). Das knappe 1:0 des FV Rottweil in Aichhalden macht deutlich, dass es für die Mannschaft von Trainer Karl-Heinz Frech noch nicht optimal läuft. Positiv für den Coach allerdings, dass die Abwehr dichthielt, nachdem es in drei Partien neun Gegentore gab. Die SpVgg Bochingen kassierte zuletzt eine vermeidbare Heimniederlage, will es somit in Rottweil besser machen. Wenigstens ein Teilerfolg ist anvisiert. Dies wird aber nur gelingen, wenn man anders als gegen den VfL Mühlheim in der Abwehr aufmerksamer agiert.

SV Seedorf – VfL Mühlheim (19.30 Uhr). Das ist die Gelegenheit: Für den SV Seedorf, um sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen, aber auch für den VfL Mühlheim, wenn man den Spitzenreiter bezwingt, mit dem SVS nach Punkten gleichzuziehen. Somit steht für beide Teams einiges auf dem Spiel, können sich die Zuschauer auf eine packende Partie freuen. Sowohl der VfL als auch die Gastgeber konnten bisher alle Spiele gewinnen.

Für Gästecoach Andy Probst nicht selbstverständlich, da im gerade in der Anfangsphase immer noch etliche Stammspieler fehlen. Doch wie sein Team bei der SpVgg Bochingen, die einen starken Widersacher abgab, die zweimaligen Rückstände wegsteckte, spricht für die Qualität, die dennoch im Mühlheimer Kader vorhanden ist. Beim SV Seedorf können die Spielertrainer Heizmann und Bea nicht nur auf ihre Stärken in der Offensive bauen, sondern auch die Abwehr lässt sich nicht so einfach überwinden. Allerdings dürfte die im Topspiel vor ihrer bislang größten Herausforderung stehen.