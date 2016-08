Fußball Aller rettet Albstadt den Ausgleich

Das Team von FC-Trainer Alexander Eberhart fand gut in die Partie und erspielte sich in der Anfangsphase gute Chancen. In der achten Minute eroberte Rico Vettermann den Ball, passte zu Akin Aktepe, und der leitete das Leder weiter zu Pietro Fiorenza, dem in guter Position aber der Ball versprang. Eine Minute später war es Lars Eschment, der von einem missglückten Kopfball von Marc Bauer profitierte und frei vor dem Zimmerner Tor zum Abschluss kam, jedoch den Ball direkt auf Torhüter Matthias Müller schoss.

In der 14. Minute war es wieder Fiorenza, der nach einer schönen Albstädter Kombination den Ball knapp am langen Pfosten vorbei setzte.

Die Gäste hatten ihre erste gute Gelegenheit nach 20 Minuten, als Niklas Zirn nach einem Albstädter Ballverlust frei vor Aller auftauchte, das Duell mit dem Albstädter Torhüter aber verlor. Wenig später war es Vettermann, der nach schönem Doppelpass mit Eschment auf das Torschoss, doch Goalie Müller parierte mit dem Fuß.

Danach riss aber bei den Hausherren etwas der Faden, und Zimmern fand besser in die Partie. Die Jungs von SV-Trainer Patrick Fossè profitierten dabei immer wieder von Albstädter Abspielfehlern und kamen so zu Chancen. In der 32. Minute setzte sich Zirn nach einem Freistoß gut durch und prüfte Aller, der riss aber rechtzeitig die Fäuste hoch. Vier Minuten später landete der Ball nach einem Preßschlag im Strafraum bei Tom Schmid, der schloss aber zu überhastet ab. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel überließen die Gäste Albstadt den Ball und lauerten auf Konter. Die erste Chance hatte wieder Fiorenza, der sich im Laufduell gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und versuchte, Müller mit einem Heber zu überwinden. Der Ball landete aber drüber (48.). Zu viel mehr guten Chancen kamen die Hausherren aber trotz Überlegenheit nicht.

So nutzte denn Zimmern den ersten Konter zur Führung durch Schmid (70.) und verteidigte in der Schlussphase den knappen Vorsprung – bis Aller nach vorne kam. FC 07 Albstadt: Aller; Akbaba, Bitzer, Eschment (58. Siber), Vettermann (81. Maier), Ugarte-Nieto, Andreas Hotz, Aktepe (58. Loch), Fiorenza, Armin Hotz, Letsch (75. Grund). SV Zimmern: Müller, J. Thieringer, Bauer, Eisele, Schmid, D. Thieringer (76. Dreher), Eisensteck, Langhirt, Zirn (46. Hohnwald), Fuoß (46. Spahija), Gonszcz (86. Ziegler). Tore: 0:1 Schmid (70.), 1:1 Aller (92.). Schiedsrichter: Philipp Schlegel (Unterstadion). Zuschauer: 360.