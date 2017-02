Furtwangen Zwei Kinofilme für Kinder

Auf vielfachen Wunsch wird am Sonntag, 19. Februar, ab 15 Uhr die Geschichte von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" zu Ende erzählt. In Teil drei und vier reisen die beiden von der Wüste in die Drachenstadt und wieder zurück nach Lummerland.

Die Fassung der "Augsburger Puppenkiste" nach dem Buch von Michael Ende wird Puppentheaterfans ab fünf Jahren empfohlen, der Film hat eine Spiellänge von etwa 50 Minuten. Die Spielstätte des Guckloch-Kinos ist im Postkraftwagenhof in der Grieshaberstraße 19a.