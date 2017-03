Furtwangen Zuhörer erleben spannende Zeitreise

Die Fantasie aus der Oper "Der Freischütz" erntete genauso viel Begeisterung wie das mitreißende Medley von Supertramp, der Rückblick in die 80er mit dem "Eighties Flashback" oder der Florentiner Marsch. "Ein Ohrenschmaus der Extraklasse", schwärmte Thomas Duffner, der im zweiten Teil durch das Programm führte und nochmals um Applaus für die Bläserbuben unter der Leitung von Oliver Helbich bat.

Der Musikverein Frohsinn Rohrbach startete nach der Pause mit dem Concerto D’ Amore, einer barocken Ouvertüre, die sich im Verlauf mit Pop-, Jazz- und Swingelementen zu einem fetzigen Eröffnungsstück verwandelte. Mit dem Stück "The witch and the saint", übersetzt "Die Hexe und die Heilige" von Steven Reineke, das die fesselnde Legende zweier Schwestern erzählt, schritten die Musiker zum Höhepunkt ihres Auftritts und nach dem Schlussakkord war manch einem die Erleichterung ins Gesicht geschrieben.

Kontrastreich ging es weiter und von der Hexenverfolgung wurden die Zuhörer mit dem Medley "Italo Oldies" in idyllische Städtchen und an die traumhaften Strände Italiens entführt, und Dirigent Florian Reis verwandelte sich in einen Italiener mit Lederjacke und Sonnenbrille und dirigierte bekannte Lieder wie "Azzurro" und "Volare" mit Leichtigkeit. Mit dem Jagdgeschwader Richthofer Marsch und der Fuchsgraben Polka sowie mehreren Zugaben verabschiedete sich der Musikverein Frohsinn Rohrbach. Der Vorsitzende Tobias Grieshaber lud die Gäste noch zum Verweilen an der Bar und zum baldigen Fuchsfallenfest ein.