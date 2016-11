Furtwangen Zahlreiche Vorhaben in der Debatte

Furtwangen. Unzufrieden äußerten sich Mitglieder über die Arbeitsgruppen innerhalb der Standortoffensive Innenstadt Furtwangen. Bei den drei Arbeitsgruppen gebe es viele Überschneidungen, Michael Schlageter von der Stadt empfiehlt daher nur eine Arbeitsgruppe, dann wäre auch die Kommunikation einfacher.

Es stehe derzeit die Präsentation des studentischen Projekts von Professor Schulten "Zukunft Furtwangen" aus, die Ergebnisse sollen in der Arbeitsgruppe aufgegriffen und in konkrete Projekte umgesetzt werden. Es deckten sich Bedürfnisse und Ideen von Bürgercafé und Fragebogenaktion, so Schlageter.

Von einem geplanten Forschungsprojekt "Bürgerwissenschaften" berichtete Ines Hülsmann. Dabei sollen die Weiterbildung als weitere Aufgabe der Hochschule installiert und studentische Gruppen in den Stadtentwicklungs-Prozess einbezogen werden. Ein Schaufenster, in dem der Unternehmerverein seine Termine und Projekte vorstellt, wird an zentraler Stelle gesucht. Der bisherige Standort in der Friedrichstraße am Gebäude Edeka sei nicht optimal, so Bettina Rutschmann.