Furtwangen Viele finden im Oberen Bregtal eine neue Heimat

Dabei wurde auch immer wieder deutlich, dass es in der evangelischen Kirche wiederum verschiedene Ausrichtungen gibt, denn neben der hier allgemein verbreiteten unierten evangelischen Landeskirche waren gleichermaßen Lutheraner wie Reformierte nach Furtwangen gekommen.

Ein zentrales Thema bei den Erinnerungen war dabei die Vorbereitung auf die Konfirmation, die je nach Pfarrgemeinde bis zu zwei Jahre dauerte. In Furtwangen war dafür etwa zeitweise ein längerer Sozialdienst jeweils am Sonntag vorgeschrieben. Ein anderes Mitglied der Kirchengemeinde berichtete, dass er aus verschiedenen Gründen als Jugendlicher nicht konfirmiert worden war. Dies wurde dann als Erwachsener in Furtwangen nachgeholt und schon gleich darauf wurde angefragt, ob er nicht im Kirchengemeinderat aktiv werden wolle, was ohne Konfirmation nicht möglich gewesen wäre.