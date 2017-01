Furtwangen Verein zieht positive Bilanz

Ein wichtiges Thema für die Gemeinde Rohrbach sei der Dorfgemeinschaftsraum. Der Förderantrag für das Förderprogramm "Ländlicher Raum" soll noch im Herbst gestellt werden und er hoffe mit einem Baubeginn im nächsten Jahr. "Ich glaube das ist ein wichtiges Vorhaben, es liegt mir sehr am Herzen", so Josef Herdner.

Laut des Jahresberichts der Schriftführerin Patrizia Sprich hatten die Musiker neben 48 Proben hatten im vergangenen Vereinsjahr auch 17 Auftritte zu bewältigen. Besonders zu betonen an dieser Stelle sei das gelungene Frühjahrskonzert in der Festhalle in Furtwangen zusammen mit dem Musikverein Pfaffenweiler. Auch an der 700-Jahrfeier des Dorfes beteiligten sich die Musiker.

Eine gutbesuchte "Blasmusikgaudi" zum Urlaubsbeginn wurde sehr gut angenommen. Das jährlich stattfindende Fuchsfallenfest war über vier Tage sehr gut besucht. Des Weiteren standen Antritte zu kirchlichen Anlässen ebenso wie zahlreiche auswärtige Auftritte im Programm.