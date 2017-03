Furtwangen. Ein Transporter ist am Mittwoch, gegen 14 Uhr, in der Wilhelmstraße auf ein Auto aufgefahren. Da der Lastwagenfahrer abgelenkt war, übersah er die Verkehrsteilnehmerin vor ihm. Die 40-Jährige wollte nach links in die Lindenstraße einfahren und hielt verkehrsbedingt an. Ihr Nachfolger sah dies zu spät und fuhr auf. Die Wucht des Aufpralls verursachte bei der Frau Nackenschmerzen, weshalb sie vorsorglich in das Krankenhaus nach Neustadt verbracht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.