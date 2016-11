Furtwangen Strom, Wasser und Glasfaser

Furtwangen. Kräftig am Buddeln sind derzeit die Bagger am Brend. Der Grund sind umfangreiche Kanalarbeiten, die bereits im Frühjahr begonnen hatten. So wird hier die interkommunale Wasserversorgungsleitung von Furtwangen über die Katharinenhöhe nach Schönwald verlegt. Doch das Projekt wurde schließlich deutlich ausgeweitet. "Im Zuge dieser Leitung wurde gleichzeitig die Idee aufgegriffen, eine Abwasserleitung zu verlegen", erklärt Bürgermeister Josef Herdner auf Anfrage.

Der Clou an der Sache: Die Anwohner arbeiten an dieser Maßnahme selber mit. So wurde für den Bereich der Seitentäler im Oktober 2014 eine Abwassergemeinschaft gegründet. Vereint sind hierbei Einwohner, die in den Tälern zuhause sind. "Insgesamt sind das 39 Anwesen mit 140 Anwohnern, die dieser Abwassergemeinschaft angehören", berichtet Herdner.

Überlandleitungen kommen unter die Erde