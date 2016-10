Furtwangen Stadt macht dem Internet Beine

Die Stadt macht in Sachen Breitbandausbau gehörig Dampf. Bis 2017 sollen bis zu 6,3 Millionen Euro investiert sein, der städtische Anteil dürfte bei rund rund 4,2 Millionen Euro liegen.

Furtwangen. Zu diesem Zweck hat der Gemeinderat am Donnerstagabend die Gründung einen so genannten Eigenbetriebs beschlossen. Ähnlich wie bei der Wasserversorgung soll dieser Betrieb durch Einnahmen gedeckt werden, Gewinne sind nicht vorgesehen, der Idealfall wäre eine "schwarze Null". Als Stammkapital sind 50 000 Euro vorgesehen.

Zum Hintergrund: Wie berichtet baut der Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar derzeit in Eigenregie ein marktneutrales passives Glasfaser-Höchstgeschwindigkeitsnetz. Im Idealfall soll diese digitale Autobahn per Glasfaser bis in jedes Haus extrem hohe Datenströme möglich machen. Während der Landkreis sich um die Ringleitung, auch "Backbone genannt" kümmert, sind die Kommunen für das innerörtliche Netz zuständig.