Furtwangen Schüler organisieren Blutspendetermin

Die Berufsschule in Furtwangen stellt am 19. Januar ihre Räumlichkeiten dem DRK zur Verfügung. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr sind neben Lehrkräften und Schülern auch alle Bürger der Umgebung aufgerufen eine Blutspende abzugeben.

Eine Besonderheit wird diesmal sein, dass die Schüler des Berufskollegs II mit Profil Sport- und Eventmanagement maßgeblich an der Vorbereitung beteiligt sind.

Bei der Anmeldung werden die Blutspender durch die Schüler in Empfang genommen und über den weiteren Ablauf aufgeklärt. Nach der Blutspende erhält jeder einen Gutschein im Wert von 6,45 Euro. Diesen können die Spender an Schulkiosk einlösen.