Furtwangen Schnelle Sitzung mit zwei heißen Themen

Zum einen ging es um das Baugesuch eines Unternehmens, das im Schönenbacher Rathaus beheimatet ist. Nach einem ersten Anbau 2015 beabsichtigt der Betrieb nun, an dem Rathaus aufgrund seiner positiven Geschäftsentwicklung einen zweiten Anbau mit etwa 120 Quadratmetern zu errichten.

Die Bauweise, so Ortsvorsteher Hansjörg Hall, erfolge vergleichbar mit der neuen Feuerwehrgarage. Auch die Baurechtsbehörde habe bei einer Anfrage das Vorhaben als genehmigungsfähig bezeichnet. Der Gemeinderat wurde bereits informiert und hat keine Einwände. Dabei wurde von den Ortschaftsräten auch angemerkt, dass der neue Anbau hinter Rathaus und Feuerwehrgarage eigentlich kaum sichtbar sei. Damit wurde das Vorhaben einstimmig befürwortet.

Außerdem konnte Ortsvorsteher Hansjörg Hall die Ortschaftsräte zum Thema Feuerwehrfahrzeug für Schönenbach informieren. Wegen dieses Punktes der Tagesordnung waren auch Vertreter der Feuerwehr in der Sitzung anwesend. Am 14. Februar habe der Gemeinderat, so Hansjörg Hall, die Beschaffung eines MLF (mittleres Löschfahrzeug) für den Betrag von rund 200 000 Euro für die Abteilung Schönenbach beschlossen. Die bereits im vergangenen Jahr bereitstehenden Mittel von 180 000 Euro wurden auf das laufende Jahr übertragen. Damit verblieb ein Fehlbetrag von rund 20 000 Euro.