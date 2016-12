Furtwangen Sanierung kostet 17 Millionen Euro

Manfred Kühne fragte in diesem Zusammenhang an nach einem Finanzierungskonzept für diese hohe Gesamtsumme, das mindestens 20 Jahre umfassen müsste. Außerdem wies Wolfgang Kern darauf hin, dass ein weiteres Hinauszögern oder Schieben einzelner Abschnitte die Gesamtkosten nur weiter nach oben treiben würde.

Für die CDU machte Thomas Riesle die Zustimmung zu dem ganzen Projekt deutlich. Heinz Guhl von der SPD erinnerte daran, dass es neben dem OHG noch viele weitere "Baustellen" gebe. Entscheidend sei, dass hier die Bevölkerung informiert werde, was auf sie zukommt, wo es auch in den nächsten Jahren Einschnitte geben könnte.

Bürgermeister Josef Herdner kündigte hier an, Anfang Februar eine Bürgerversammlung anzubieten, um diese wirtschaftliche Entwicklung und ihre Auswirkungen der Bevölkerung deutlich zu machen. Noch nicht eingeschlossen in diese Gesamtkosten von 17 Millionen Euro ist der mögliche Anschluss der Werkrealschule an das OHG. Die entsprechenden Möglichkeiten sollten aber, so Ulrich Mescheder (UL), bei der Sanierung berücksichtigt werden.