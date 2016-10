Furtwangen Referent hilft Familien bei Vermeidung von Handy-Stress

Furtwangen. Gibt es praxistaugliche Regeln, um mit dem Smartphone innerhalb der Familie stressfrei umgehen zu können? Mit vielen Erfahrungen und Fragen kamen interessierte Eltern am Dienstag Abend in die Werkrealschule am Ilben. Referent Michael Weis hat einige Ideen zum Ausprobieren und schöpft aus langjähriger Erfahrung. Schulsozialarbeiterin Sabine Wild hatte zu diesem Infoabend eingeladen, sie ist ebenso in ihrer Arbeit mit dem Thema konfrontiert.