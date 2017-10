Furtwangen Rätsel ziehen Kinder in ihren Bann

Mit 25 Jahren öffnete sie eine der ersten Kinder-Webseiten im Internet, natürlich wieder zum Thema Detektiv. Nach einem Interview in der bekannten Kindersendung "Tigerentenclub" im Fernsehen wurde ihr klar, sie muss diese Geschichte tatsächlich auch aufschreiben. So begann sie dann mit ihrer Tätigkeit als Autorin. „

"In 80 Rätseln um die Welt" ist auch kein Buch, sondern eine kleine Box mit Rätsel-Karten. Für jedes Rätsel gibt es eine interessante und spannende Geschichte, die auf den ersten Blick nicht einfach zu lösen ist. Und so waren dann auch die Kinder in Vöhrenbach und Furtwangen bei der Lesung intensiv gefordert, nach einer Lösung für diese seltsamen Rätsel zu suchen. Sie zeigten dabei sehr viel Fantasie und es gab zum Teil abenteuerliche Lösungsvorschläge. In einer Geschichte beispielsweise wurde ein Gärtner bei der Arbeit von einem Brocken am Kopf getroffen, der dann am Ende in einer kleinen Pfütze lag.

Die Kinder vermuteten sogar einen Würfel aus Metall oder Beton, doch dann wären die Folgen sicher wesentlich schlimmer gewesen als eine Beule. Schließlich war klar, es war ein kleiner Eisbrocken, der scheinbar vom Himmel gefallen war. Und auch dafür gab es erst einmal abenteuerliche Erklärungen, bis dann jemand ein Flugzeug ins Gespräch brachte. Und so wird dann auch auf diesen Rätselkarten jeweils das Rätsel gelöst und die entsprechende Auflösung präsentiert: hier also ein Eisbrocken, der sich an einem Anschlussschlauch des Flugzeuges bei der Rückkehr in wärmere Schichten gelöst hat. Und dann wurde es sogar richtig detektivisch mit einer Mörder-Geschichte: denn hier gab es eine Mutter, die ihren Nachwuchs irgendwo ablegt, der dann in seiner Pflegefamilie zuerst einmal den dortigen Nachwuchs ermordet.

Nach längerem Rätseln kamen Kinder auf die Lösung: es ist der Kuckuck, der sein Ei in fremde Nester legt und bei dem das geschlüpfte Junge die anderen Küken oder Eier, aus dem Nest wirft. Zum Abschluss der Autorenlesung gab es noch eine Autogrammkarte der weit bekannten Autorin Corinna Harder.