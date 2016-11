Furtwangen Quer durch Madagaskar

Projekt in Szene gesetzt

Was passiert, wenn man abenteuerlustige Motorradreisende aus allen Kontinenten zusammenbringt und mit ihnen gemeinsam auf Tour geht? Ramona und Herbert Schwarz haben diese Idee mit ihrem "United People of Adventure"-Projekt auf Madagaskar in die Tat umgesetzt. Der Film erzählt die Geschichte dieser Reise. Davon, wie die Leidenschaft für Motorradreisen Menschen zusammenschweißt. Davon, wie unterschiedliche Kulturen sich begegnen. Von einer einzigartigen Teamleistung, vom wahren Abenteuer und von Menschen, die auf unwegsamen Pisten Freunde fürs Leben werden. Dabei lauert hinter jeder Kurve eine neue Herausforderung.

Vorführung im Guckloch