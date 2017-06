Furtwangen Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter

Landrat Sven Hinterseh machte deutlich, dass bei der Auftragsvergabe private Unternehmen wesentlich flexibler seien als die öffentliche Hand. Denn hier muss ein entsprechendes Bauvorhaben erst einmal in den Haushaltsplan aufgenommen und beschlossen werden. Und dieser muss dann noch einmal von der Aufsichtsbehörde geprüft werden, bevor dann tatsächlich die Ausschreibungen erfolgen können. I

Laut Ingo Hermann ist das Baugewerbe von einer sehr starken Nachfrage geprägt, die zu einer vollen Auslastung führe. Vor allem aber konnte man dadurch endlich die dringend notwendige Anpassung der Marktpreise erreichen. Gerne würde die Firma Hermann auch ihre Kapazitäten ausbauen, doch die notwendigen Fachkräfte stehen nicht zur Verfügung. Im Unterschied zu vielen anderen Gewerbezweigen sei dabei in der Bauwirtschaft die Leiharbeit verboten. Nicht zuletzt spüre man die demografische Entwicklung mit sinkenden Bewerberzahlen für eine Ausbildung. Die Ausbildung sei für Hermann von großer Bedeutung. Aktuell sind es 15 Azubis im Betrieb bei insgesamt 180 Mitarbeiter.

Landrat Sven Hinterseh betonte, nur wenn sich die Mitarbeiter im Betrieb wohl fühlen, würden sie auch die Treue halten. Die Firma Hermann sei ein Beleg für den starken ländlichen Raum und Furtwangen als vitale Gemeinde in dieser Region. Hermann sei der größte Anbieter in diesem Sektor in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Dies zeige nicht zuletzt: "Qualität setzt durch". Mit Blick auf den Fachkräftemangel sprach der Landrat von einer "verqueren Schulpolitik". Während andere Länder das deutsche System der dualen Ausbildung kopieren und einführen, werde es im eigenen Land geschwächt. Es sei ein Fehler, wenn die Politik meine, dass jeder Schulabsolvent studieren müsse.

Bürgermeister Josef Herdner machte deutlich, dass Furtwangen nicht nur durch eine starke Industrie, sondern auch durch ein starkes Handwerk geprägt sei, eine direkte Folge und Notwendigkeit im Blick auf die Industrie. Hermann sei ein Aushängeschild für die Stadt und ein verlässlicher Partner auch bei vielen eigenen Maßnahmen.

Der Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg Bernhard Sänger betonte, die Ehrung beweise, dass Hermann über qualifizierte und motivierte Mitarbeiter verfüge. Unter anderem wies er auch auf die Bedeutung der gestiegenen Wohnbauförderung hin. Und

Gotthard Reiner, Präsident der ständigen Handwerkskammer Konstanz, bezeichnete Hermann als "einzigartiges Unternehmen". Im Anschluss an diese Feier erwartete die Gäste ein reichhaltiges Büfett bei unterhaltsamer Musik.