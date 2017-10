Furtwangen Noch Termine auf der Zielgeraden

Als Thema ganz oben auf seiner Themenliste sprach Ortsvorsteher Hansjörg Hall die Entwicklung von Stadt und Ortsteil an: um der zunehmenden Landflucht entgegenzuwirken sei es ganz wesentlich, auch wieder neues Baugelände beispielsweise in Schönenbach auszuweisen. Interessenten seien vorhanden, daher stelle sich die Frage, ob der Wald oder die Möglichkeit sich in Schönenbach niederzulassen Priorität habe. Lothar Dilger sprach die Breitbandversorgung an. Hier werde, so Bürgermeister Herdner, überall, wo genügendes Interesse vorhanden ist, eine Versorgung stattfinden, in Schönenbach voraussichtlich im kommenden Jahr.

Verfall des Gasthauses Sonne erregt die Gemüter

Auf Anfrage von Wolfgang Hermann erläuterte er, dass die entsprechende Anmeldeliste noch nicht vorhanden ist, wobei auch die Konkurrenz durch zwei andere bereits im Ortsteil vertretene Unternehmen angesprochen wurde, die nun selbst in diesem Bereich aktiv werden wollen.

Dies sei allerdings wohl keine direkte Versorgung mit Glasfaser bis ins Haus, die einzig zukunftsträchtige Möglichkeit. Wolfgang Kern sprach das Sonnen-Areal an, wo die Bausubstanz und auch die Optik zunehmend verliere.

Wenn dieses Gelände nicht in absehbarer Zeit neu bebaut wird, bestehe für die Stadt die auch vertraglich festgeschriebene Möglichkeit des Rückkaufs. Davon werde man bei Bedarf Gebrauch machen, so Josef Herdner, eine zweite Alte Post wolle man in Schönenbach nicht. Lothar Dilger sprach das immer wieder aktuelle Thema der Windkraft an und den hier vorgesehenen Zeitplan. Hier, so Josef Herdner, warte man noch auf das abschließende Ergebnis der Ornithologischen Untersuchung.

Dann werde es entsprechende Gespräche im Landratsamt geben. Wenn das Landratsamt keine Einwendungen gegen die Anlagen hat, werde man sich auch im Flächennutzungsplan entsprechend entscheiden. Allerdings würde der Bau solcher Windkraftanlagen mit den Änderungen im Energie-Einspeisegesetz zunehmend schwieriger und weniger rentabel. Wolfgang Kern regte nach entsprechenden Gesprächen mit den Bürgern an, Schönenbach noch weiter mit dem Bürgerbus zu erschließen, zumal der Verein offensichtlich gerade einen 2. Bus anschaffen wolle.

Zustimmung der SBG für bestimmte Strecken wird kritisch hinterfragt

Solche Möglichkeiten, so Bürgermeister Herdner, hängen unter anderem auch an der Zahl der ehrenamtlichen Fahrer im Verein.

Kritisch gesehen wurde auch die immer noch geltenden Konzessionen, die eine Zustimmung der SBG für bestimmte Strecken notwendig macht. Zum größten Teil würde allerdings eine Erschließung auch des Ortskerns Schönenbach nicht auf der Strecke der SBG erfolgen, so die Bürger.