Furtwangen Neue Präsidentin bei den Rotariern

Der Rotary-Club Furtwangen-Triberg hat jetzt eine neue Präsidentin: Sandra Sieber steht an der Spitze des Service-Clubs.

Furtwangen/Triberg. Sie übernahm die Präsidentschaft von ihrem Vorgänger Siegfried Heim im Rahmen einer feierlichen Ämterübergabe im Hotel Ochsen in Schönwald. Das vergangene rotarische Jahr war von vielen gemeinsamen Unternehmungen und erneut von sozialem Engagement geprägt. Der scheidende Präsident, der sein Amt nun turnusgemäß wie bei Rotary üblich nach einem Jahr weitergab, bedankte sich bei seinem gesamten Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit und überreichte dann – wie es ebenfalls Brauch ist – die Amtskette an seine Nachfolgerin. Diese stellt das Jahr ihrer Präsidentschaft unter das Motto "Heimat und Genuss". Mehrere soziale Projekte sind seitens der Serviceorganisation wieder geplant. An der Seite von Sandra Sieber setzt sich das Vorstandsteam des Rotary-Clubs nun folgendermaßen zusammen: Präsident elect Thomas Reiser, Sekretär Robert Laschke, Schatzmeister und Rotary Foundation Bernhard Stiefel, Clubmeister Björn Dalbeck-Martin, Clubdienst Cornel Grieshaber, Berufsdienst Manfred Pfaff, Gemeindienst Sabine Emde, Internetbeauftragter Ullrich Dittler, Jugenddienst Janina Gehringer, Internationaler Dienst Eduard Heindl, Vortrags-Beauftragter Wolfgang Kohler, Rotaract Hubert Rieber, Pastpräsident Siegfried Heim, Archivar Manfred Pfaff, Öffentlichkeitsarbeit Claudia Homburg. Info:

Der Rotary-Club Furtwangen-Triberg wurde im Jahr 1985 ins Leben gerufen. Der Club, der aktuell 47 aktive Mitglieder hat, gehört zum süddeutschen Rotary-Distrikt 1930. Rotary ist die älteste Serviceorganisation weltweit und vereint Persönlichkeiten aus allen Kontinenten, Kulturen und Berufen, um Dienst an der Gemeinschaft zu leisten und um zu einer besseren weltweiten Verständigung beizutragen.