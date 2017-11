Furtwangen Nachzahlung verbessert Ergebnis

Ein so positives Ergebnis gab es seit 2005 noch nie. Konrad Baier stellte dann die geplante Neufassung der Satzung vor, über die schon seit vielen Jahren diskutiert werde. Vieles sei juristisch nicht mehr tragbar. Bei der Rechtsform des Altenheimvereins bleibt man, entgegen der Empfehlung des Caritasverbandes, beim eingetragenen Verein, der auch natürliche Personen aufnehmen kann. Neu entwickelt wurde aber die Bestimmung, dass nun auch juristische Personen, beispielsweise Gemeinden, Vereine und Ähnliches, offizielle Mitglieder werden.

Darüber hinaus werde man dringend darüber nachdenken, einen zusätzlichen Förderverein zu gründen. Das größte juristische Problem in der bestehenden Satzung ist die Tatsache, dass der Verein für das Altenheim Entscheidungsträger ist und gleichzeitig auch das Heim und die Führung überwacht. Hier soll nun neben dem Vorstand, der sich weiter um das Altenheim kümmert, ein Aufsichtsrat als Kontrollgremium entstehen. In der Versammlung wurden einzelne Passagen der neuen Satzung diskutiert, die nun noch einmal beraten und eingearbeitet werden können. Unter anderem forderte Panther, dass, wenn irgend möglich, der Pfarrer von St. Cyriak Vorsitzender oder zumindest Mitglied des Vorstandes sei. Bisher war dieser Vorsitzender kraft Amtes, was in dieser Form nicht zulässig ist.

Ebenso ist es nun möglich, dass der Trägerverein sich weitere Aufgabenfelder sucht, angesprochen wurde hier beispielsweise ein betreutes Wohnen. Im Januar soll diese dann noch einmal überarbeitete Satzung in einer außerordentlichen Generalversammlung beschlossen werden. Aktuell hat der Altenheimverein 85 Mitglieder, wie Kassierer Matthias Hall bei seinem positiven Kassenbericht erläuterte.

Heimleiter Peter Baake gab zum letzten Mal seinen Jahresbericht ab. Die Belegung habe sich weiter positiv entwickelt, im Durchschnitt habe das Heim 96,1 Bewohner bei 98 Plätzen. Am 1. Oktober wurden die neu vereinbarten Pflegesätze wirksam, die dem Heim weitere Einnahmen ermöglichen. Vor allem müsse man sich bewusst sein, dass ein solches Heim heute eine hohe Fluktuation aufweist, unter anderem auch durch einige Bewohner mit Kurzzeitpflege. Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise 97 Bewohner neu aufgenommen, 107 wurden entlassen beziehungsweise verstarben.