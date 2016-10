Furtwangen Nachdenkliches und Kritisches über Uhren und Zeit

Furtwangen. Eine neue Reihe "Gäste stellen ihre Lieblingsobjekte vor" nahm in der Arche am Sonntag ihren Anfang. Museumsleiterin Elke Schön stellte Reinhard Jäckle aus St. Georgen vor, dessen Familie seit langem Verbindungen in die Uhrenstadt pflegt. Von Beruf Ingenieur, ausgebildet an der damaligen Ingenieurschule Furtwangen, ist Jäckle über seinen Beruf hinaus vielseitig tätig. Unter anderem war er viele Jahre in St. Georgen Orchesterdirigent. Zum Abschluss der Gerd-Bender-Ausstellung hatte der Furtwanger Geschichts- und Heimatverein Reinhard Jäckle eingeladen. Die Besucher hörten Nachdenkliches über das Phänomen Zeit, über Uhren und Zeitmessung und über die Geschichte heimischer Uhrenfabriken. Da Jäckle viele Jahre in der St. Georgener Uhrenfabrik Staiger arbeitete, konnte er aus erster Hand berichten über die Umstellungen und Krisen der Uhrenindustrie im Schwarzwald.