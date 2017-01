Furtwangen Musikschau stößt das Tor zum Atlantik auf

Irland-Impressionen vermittelte der ehemalige Oberstudienrat Alois Weber aus Villingen. Fehlte nur noch ein knisternder Kamin zur Atmosphäre. Unterschiedliche akustische Empfindungen gab es am sanierten Bechstein-Salon-Konzertflügel. Sven Morutzan beeindruckte mit Bachs Werk 866 bei lebendigem Auf und Ab sowie Akkordblöcken des Präludiums und einer transparent gestalteten Fuge. Der Flügel hätte durchaus geschlossen bleiben dürfen.

In einer reifen, tief empfunden Wiedergabe interpretierte der junge Pianist das Nocturne op. 9/II von Frédéric Chopin. Gehörig zur Sache ging es mit Claudia Winker und Hartmut Janke (Klavier) sowie Sabina Schätzle (Triangel) und Luise Schwarz (Chimes) bei Bearbeitungen zu vier Händen von Griegs "Peer Gynt". Mit "Morgenstimmung", "Anitras Tanz" und dem furiosen "In der Halle des Bergkönigs" wurde der Bogen zur nordischen Stimmung und dem Vortrag "Irland – Tor zum Atlantik" geschlagen. In diversen Video-Streifen brachte Alois Weber individuelle Eindrücke mit – um eine poesievolle Liebeserklärung an die grüne Insel.

An einer Küstenlinie entlang hatte er die Republik und Nordirland bereist und ließ Steine sprechen, vermittelte Urgewalten genauso wie traditionelle Religion mit alten Abteien oder irischen Kreuzen und zeigte Wetterphänomene. Moor und Torf, Schafe und Damwild, urwüchsige Bachlandschaften und steile Berge, imposante Parklandschaften oder "This is irish Summer" konnten begeistern.