Furtwangen Mitglieder beweisen langen Atem

Ehrungen nahmen breiten Raum beim traditionellen Jahresabschluss der deutschen Alpenvereinssektion Schwarzwald in diesem Jahr in Furtwangen-Schönenbach ein.

Furtwangen/Schwarzwald Baar Kreis. Neben dem gemütlichen Beisammensein, welches ebenfalls einen hohen Stellenwert hat, gab es auch wieder verschiedene Filme und Bilder von Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Insgesamt hat der Alpenverein in der Sektion Schwarzwald rund 3500 Mitglieder. Etwa 120 von ihnen waren zum Jahresabschluss gekommen. Dieser findet im Wechsel in Furtwangen, St. Georgen und Villingen-Schwenningen statt. Begrüßt wurden die Teilnehmer vom Vorsitzenden Peter Müller. Für ihn war diese Veranstaltung eine Premiere, er hatte erst im Frühjahr nach gewissen Turbulenzen die Führung in der Sektion Schwarzwald übernommen. Wie er weiter ausführte, war es ihm ein großes Anliegen, dass trotz gewisser Wechsel das Programm für die Jugend nahtlos weitergeführt wird. Dies war vor allem durch mehrere engagierte Familien aus St. Georgen möglich. Damit konnte auch der Boulder-Kletterraum "Fritzbox" im Familien-Freizeitpark in Villingen weiter geöffnet werden.