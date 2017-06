Furtwangen Messlatte für Ehrungen liegt hoch

59 Mal konnte Bürgermeister Josef Herdner zusammen mit dem Vorsitzenden des Sportverbandes Norbert Staudt erfolgreiche Sportler mit der Sportlerplakette auszeichnen. Allein 20 erhielten die Sportlerplakette in Gold, für die mindestens ein Titel als Deutscher Meister errungen worden sein muss. Aber auch für die Plaketten in Silber und Bronze sind die Messlatten ziemlich hoch gelegt.

Bei der Begrüßung der Sportler in der Aula des Otto- Hahn-Gymnasiums mit Realschule, eine der Furtwanger Eliteschulen des Sports, dankte Norbert Staudt unter anderem auch Schule und Schulleitung des OHG gerade auch für ihr sportliches Engagement. Unter anderem haben Lehrer und Tutoren an der Schule entscheidend dazu beigetragen, dass die Spitzensportler beispielsweise am Skiinternat jedes Jahr so hervorragende Erfolge feiern können.

Ein Dank galt auch Bürgermeister Josef Herdner und der Stadt Furtwangen, dass erneut "dieser schöne alte Brauch" der Sportlerehrung von der Stadt organisiert wurde. Er erinnerte daran, dass in den 21 Furtwanger Sportvereinen 6500 Mitglieder eingetragen sind, die regelmäßig Sport treiben und es werde hier für jeden etwas geboten. Neben den entsprechenden Sportstätten sind gute Trainer und das Talent des Sportlers weitere wichtige Voraussetzungen. Und hier bieten gerade die Vereine ideale Rahmenbedingungen.