Furtwangen Magic Moments: Was für ein Zirkus!

"Magic Moments - Magische Momente" lautete der Titel des Jahreskonzertes des Schwarzwald-Harmonika-Orchesters (SHO) Furtwangen.

Furtwangen. Tatsächlich war dieses Konzert deutlich mehr als ein "übliches" Akkordeon-konzert, denn wie der Name schon andeutete: Neben der Musik von Jugendorchester und Hauptorchester verzauberten auch Artisten und Jongleure die Zuhörer in der vollbesetzten Festhalle.

So freute sich dann auch die Vorsitzende Brigitte Sauerburger bei der Begrüßung über den voll besetzten Saal. Sie kündigte ein etwas anderes Konzert an. Diese Veranstaltung solle an Zirkus und Varieté erinnern, und so gab es im Saal unter anderem auch eine Candy-Bar mit Süßwaren und Popcorn.