Erneut spendete die Kolpingfamilie den Erlös aus den Nikolausbesuchen im Wechsel an einen Kindergarten der Seelsorgeeinheit Bregtal. Obernikolaus Wolfgang Hermann und Fridolin Bensel überbrachten einen Scheck über 500 Euro. Die Leiterin Anita Schwer und die Kinder freuten sich riesig über den Zuschuss. Jetzt kann ein lang gehegter Wunsch für ein Baumhaus in Erfüllung gehen. Der Nikolaus besucht in diesem Jahr vom 5. bis 12. Dezember Familien in der Seelsorgeeinheit sowie Schönwald und Schonach. Auch Vereine werden nach Terminvereinbarung berücksichtigt. Anmeldungen werden bis 29. November im Pfarramt, Telefon 07723 / 5 04 7660, und bei Wolfgang Hermann, Telefon 07723/39 16, entgegengenommen Foto: Bensel