Furtwangen Klimaerwärmung auch in der Region

Seit 39 Jahren erhebt Bernward Janzing Wetterdaten von Furtwangen. Und diese belegen eine Temperaturerhöhung über die Jahrzehnte hinweg. Die Ursache hierfür sieht Janzing in der globalen Klimaerwärmung.

Furtwangen. Während derzeit Vertreter aus aller Welt in Bonn zum Thema Klimaerwärmung diskutieren und nach Strategien suchen, um die Temperaturerhöhung zu minimieren, ist das Phänomen auch regional wahrnehmbar. Janzing verweist auf eine jährliche Durchschnittstemperatur in den Jahren vor 2000 von 5,5 Grad Celsius in Furtwangen, in den Jahren nach 2000 aber von 6,3 Grad. Der Unterschied von 0,8 Grad Celsius mutet vielleicht nicht viel an. Doch er macht sich bei den natürlichen Prozessen bemerkbar. So entsprechen 0,8 Grad Celsius etwa einem Höhenunterschied von 100 Metern, erklärt Janzing. Was die Temperatur angehe, sei das im Schwarzwald kein großes Problem. Aber in Niederungen könne zunehmende Sommerhitze und die Zahl der heißen Tage belastend sein.

Natürlich haben höhere Temperaturen auch Auswirkungen auf den Schneefall. Und auch Janzing belegt mit seinen Daten, dass der Schneefall über die Jahrzehnte hinweg nachgelassen hat und der Wintereinbruch später erfolgt. So sei im Dezember und Januar der Schneefall in Furtwangen zurückgegangen. Die mittlere Schneehöhe im Dezember habe in den Jahren vor 2000 bei 21 Zentimetern gelegen, danach nur noch bei 15 Zentimetern.