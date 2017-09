Furtwangen Junge Leute von Lehrwerkstatt der Partnerfirma begeistert

Furtwangen. Nach den Betriebsferien war es wieder soweit: Der jährliche Ausflug aller Auszubildenden der Furtwanger Firma E. Wehrle GmbH mit ihren Ausbildern Antje Schwer, Ralph Wehrle und Harald Brugger stand auf dem Programm. Denn bei der Firma Wehrle gehört zur Ausbildung auch das gute Miteinander und der Spaß.

Insgesamt hat Wehrle in seinem Betrieb 20 Auszubildende, fünf junge Leute haben in diesem Herbst ihre Lehre begonnen. Mit dazu gehören auch drei Azubis der Firma Ketterer Getriebe, die bei Wehrle im Rahmen der Lehrzeit die Metall-Grundausbildung absolvieren. Für dieses Jahr hatten sich die Auszubildenden wieder ein ganz besonderes und für die Firma Wehrle nicht unbekanntes Reiseziel ausgewählt. Nach einigen Wochen Planung stand endlich fest: Der erste Teil des Azubiausflugs führte zur Firma Männer in Bahlingen – ein Spezialist für die Entwicklung und Fertigung von Präzisionsformen, Heißkanal- und Mikrospritzgieß-Systemen und dadurch auch langjähriger Partner von Wehrle.

Die Reise an den Kaiserstuhl begann bereits am frühen Mittwochmorgen um 7 Uhr mit einem Frühstück. Nach etwa einer Stunde Fahrt erreichte die fröhliche Gruppe ihr Ziel und wurde von Mitarbeitern der Firma Männer herzlich mit verschiedenen Snacks und Getränken begrüßt. Es folgte eine ausführliche Firmenpräsentation sowie spezifischen Erklärungen zum Thema Heißkanal und Werkzeugbau, um dem Nachwuchs tiefere Einblicke in interne Prozesse der Produktion zu ermöglichen. Im Anschluss wurden die Auszubildenden in zwei Gruppen durch die gesamte Produktion geführt – interessant war vor allem das Kennenlernen der Lehrwerkstatt, in der die gewerblichen Auszubildenden der Firma Männer ihr Können unter Beweis stellten. Speziell für die gewerblichen Auszubildenden stellte der Rundgang und die interessanten Produkte von Männer ein echter Höhepunkt dar, und es konnten einige Zusammenhänge mit der Produktion im eigenen Betrieb erkannt und interessante Schlüsse gezogen werden. Den Abschluss dieses Besuchs mit vielen Informationen und Eindrücken bildete ein tolles Mittagessen in der firmeninternen Kantine für die Gäste aus Furtwangen.