Furtwangen In Android oder Windows 10

Bereits im April starten bei der Volkshochschule Oberes Bregtal zwei neue Computer Kurse unter der Leitung von IT-Fachmann Kai Uwe Bitsch. Am Montag, 3. April beginnt ein Einsteigerkurs, bei dem die Teilnehmer in den Grundlagen mit dem Umgang der Tablets unter Android geschult werden. Das Angebot richtet sich an Neulinge, insbesondere Seniorinnen und Senioren, die (noch) unsicher im Umgang mit den Geräten sind. Die Schulung findet an drei Terminen statt: 3., 10. und 24. April jeweils von 9.30 bis 11.45 Uhr. Die Gebühren betragen 54 Euro.

Am Montag, 10. April, beginnt der Kurs "Windows 10" für Einsteiger und richtet sich an Teilnehmer, die bereits mit Windows 7 oder darunter liegenden Betriebssystemen gearbeitet haben, aber auch an Teilnehmer, die neu in die Materie einsteigen wollen. Der Kurs findet ebenfalls an drei Terminen statt: 10. und 24. April, der 3. Termin nach Absprache mit den Teilnehmern, jeweils von 18 bis 20.15 Uhr. Die Gebühren betragen 72 Euro.

Beide Kurse finden in den Räumen der VHS-Geschäftsstelle, Grieshaberstraße 19 in Furtwangen statt. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, Telefon 07723/ 50 31 81.