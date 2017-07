Furtwangen Immer dienstags wird gebastelt

Vor dem Beginn der hiesigen Sommerferien sind es vor allem auch Urlauber Kinder, die dieses Angebot nutzen. Bei der dritten Bastelaktion am Dienstag dieser Woche waren aber beispielsweise auch mehrere Kinder aus St. Georgen mit von der Partie. Genauso aber Feriengäste beispielsweise aus dem Bereich Mainz.

Das Kinderprogramm in den beiden Sommermonaten hat im Uhrenmuseum schon eine längere Tradition. In diesem Jahr entschied man sich passend zu der bis in den November hinein stattfindenden Wecker-Sonderausstellung "Rasselbande – die Wecker kommen", diese morgendlichen Störenfriede auch in den Mittelpunkt des Bastelprogramms zu stellen. Den Auftakt für die jungen Museumsbesucher bildet dabei jeweils ein kleiner Rundgang durch das Museum und vor allem auch durch die Sonderausstellung mit passenden Erläuterungen gerade auch zum Thema Wecker.

Und nach diesem Anschauungsunterricht geht es an die Produktion des eigenen Weckers. Die Kinder entwerfen selbst die Front, also das Uhrenschild dieses Weckers und sägen dieses dann zuerst einmal aus und gestalten es anschließend auch farblich. Schließlich wird das Wecker-Uhrwerk an diesem Uhrenschild montiert und das ganze erhält auch noch einen Fuß. Und schon ist der ganz individuelle, unverwechselbare Wecker fertig.