Furtwangen Im Tanzkurs in der "Sonne" springt der Funke über

Da beide derselbe Jahrgang 1939 sind, kannten sie sich von der Schule, doch verliebt haben sie sich als 20-Jährige beim Tanzkurs im ehemaligen Gasthaus "Sonne".

Nach achtjähriger Beziehung wurde am 29. September 1967 standesamtlich geheiratet, die kirchliche Trauung fand am 10. Oktober 1967 in der Pfarrkirche St. Cyriak bei schönstem Sonnenschein statt, erinnern sie sich. Gefeiert wurde im Gasthaus "Löwen" in Schönenbach.

50 Jahre verheiratet, mit Freunden und vielen Verwandten feiern sie dieses besondere Jubiläum am 14. Oktober, wieder in der Pfarrkirche St. Cyriak unter Beteiligung des SHO. Besonders freut Elisabeth Weißer, dass ihr Patenkind, Diakon Adalbert Mayer, den Dankgottesdienst abhält. Gefeiert wird im Cafe-Restaurant "Hildebrand" in Zollhaus, und sicher spielt da auch die Musik.

Sie wohnen im Katzensteig. Otto Weißers Elternhaus haben sie bereits zweimal umgebaut, der Nutzgarten wich einem Badeteich. Die Weißers sind in Furtwangen verwurzelt und fühlen sich pudelwohl, dennoch zieht es sie mit dem von Otto Weißer in zwei Jahren selbstgebauten Segelboot auch an den Bodensee. Alles machen sie gemeinsam, Radfahren und Wandern. Auch die Blumenpracht im und ums Haus nennen sie als Hobby. "Langweile kennen wir nicht", sagt Elisabeth Weißer.

Der Gottesdienst zur goldenen Hochzeit findet am Samstag um 14.30 Uhr in der Kirche St. Cyriak in Furtwangen statt.