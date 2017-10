Furtwangen (aka). Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten spricht Bürgermeister Josef Herdner unter anderem von Sanierungen des OHGs und der Aussegnungshalle, dem Ausbau des Breitbandnetzes und der Neugestaltung des Friedhofs. Auch Projekte in den Ortsteilen habe er auf seiner Agenda: In Rohrbach sei es die bauliche Erneuerung des Dorfgemeinschaftshauses, in Neukirch der Ausbau der Nahwärme- und Breitbandversorgung, in Schönenbach die Sanierung der Sporthalle und in Linach die Abwasserbeseitigung und die Einrichtung schnellen Internets. Trotz der vielen Vorhaben gingen, so Josef Herdner, "die Lichter für andere Projekte nicht aus".