Furtwangen Hand als Phänomen

Furtwangen. Am Donnerstag, 26. Oktober, hält Peter Hahn in der Studium Generale-Reihe an der Hochschule einen Vortrag mit dem Titel "Die Hand einmal nicht chirurgisch. Interessantes, Phänomene, Wissenswertes". Er beginnt um 20 Uhr in Hörsaal I 0.17 am Campus Furtwangen, der Eintritt ist frei.